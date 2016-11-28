Южноуральские спасатели уберегли город Сим от лавиныСегодня в 12:03
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В зоне риска была электростанция.
В Челябинской области спасателям Усть-Катавского отряда удалось предотвратить сход снежной лавины. В течение пяти часов они расчистили 250 метров снежного пласта на горе Доменной.
У ее подножия расположен город Сим. Лавина могла сойти в любой момент. В зоне поражения оказался бы градообразующий завод "Агрегат", электрическая подстанция и пешеходная дорога, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
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