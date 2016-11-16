Если откроют Египет.

Летом 2017 года активность на туристическом рынке будет заметно выше, чем в прошлом году. Обещанное возвращение Египта и наличие Турции может вернуть горящие туры, считает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В прошлом году обе эти страны были недоступны для россиян, в связи с чем спрос и предложение на туррынке были сбалансированы: почти весь продукт продавался по высоким ценам. "Рейсов было мало. Кроме того, если какой-то чартер плохо заполнялся, то его просто снимали. Туроператоры также выстраивали цепочки совместно, чтобы не допустить излишка предложения", - пояснил "Уралиинформбюро" Михаил Мальцев.

В этом году представители туриндустрии, вероятнее всего, захотят вернуть свои позиции. Ожидаемая высокая конкуренция Египта и Турции приведет к избыточному предложению и, как следствие, к горящим турам. Впрочем, по словам Мальцева, это больше негативный показатель для рынка. Спецпредложение говорит о неустойчивости рынка, что бьет как по туроператору, так и по турагенту. "Мы помним, сколько людей в прошлые годы выселяли из гостиниц, потому что туроператор не смог ее оплатить, сколько сидели в зарубежных аэропортах. В конечном счете потребитель проигрывает от горячих предложений", - отметил Мальцев.

По данным Ассоциации туроператоров России, если в 2014 году на горящие туры приходилось 15-20% продаж, то сейчас максимум 3-5%.

Стоит напомнить, что авиасообщение между Россией и Египтом было закрыто с ноября 2015 года после теракта на борту А321 "Когалымавиа". Недавно египетская сторона заявила о выполнении всех требований по безопасности, однако последняя проверка выявила ряд недочетов. Ожидается, что они будут устранены в ближайшее время. Что касается Турции, она была закрыта с конца 2015 года до осени 2016-го и теперь активно наверстывает упущенное.