Древнейшие на Земле.

Археологи обнаружили на Аляске древние пирамиды. Величественные сооружения показались из-под тысячелетних льдов в результате глобального потепления, передает "Уралинформбюро".

Первыми на верхушки мегалитических построек наткнулись участники геологической экспедиции. Они отметили особую тщательность укладки камней, а также огромные размеры пирамид - одна из них намного больше "родственниц" в Гизе.

По словам ученых, "оттаявшие" строения на Аляске, возможно, являются самыми древними на Земле.

Стоит отметить, что в легендах коренных жителей Аляски фигурирует пирамида злого духа Куштаки.