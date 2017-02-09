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Льды Аляски скрывали огромные пирамидыСегодня в 13:04

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Древнейшие на Земле.

Археологи обнаружили на Аляске древние пирамиды. Величественные сооружения показались из-под тысячелетних льдов в результате глобального потепления, передает "Уралинформбюро".

Первыми на верхушки мегалитических построек наткнулись участники геологической экспедиции. Они отметили особую тщательность укладки камней, а также огромные размеры пирамид - одна из них намного больше "родственниц" в Гизе.

По словам ученых, "оттаявшие" строения на Аляске, возможно, являются самыми древними на Земле.

Стоит отметить, что в легендах коренных жителей Аляски фигурирует пирамида злого духа Куштаки.

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