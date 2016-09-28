Екатеринбургскому лесопарку вернули 55 гектаровСегодня в 14:40
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"Захваченных" конноспортивной школой.
Судебные приставы вернули департаменту лесного хозяйства Свердловской области 54, 444 гектара земли в Екатеринбурге.
Участок, расположенный на землях лесопарка Лесоводов России, был арендован конноспортивной школой. Срок договора давно истек, однако арендаторы не торопились освобождать землю и не платили по счетам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФССП.
По решению Арбитражного суда Свердловской области участок вернули законному владельцу.
Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
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