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Средний Урал начал готовиться к половодью09 февраля в 15:05

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В зоне риска – 7 направлений.

В Свердловской области началась активная подготовка к весеннему половодью. Соответствующее распоряжение правительства подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

Всего на Среднем Урале 7 паводкоопасных направлений: бассейны рек Нейва - Синячиха - Реж - Ница, Пышма - Рефт, Тагил - Черная - Выя - Салда, Уфа - Серга - Артя - Ачит - Сарана, Чусовая - Ревда - Билимбай - Сухая Утка - Дикая Утка, Исеть - Сысерть и Сосьва - Лозьва - Тавда - Тура.

С 1 апреля в территориальный центр мониторинга и реагирования на ЧС будут ежесуточно передаваться данные из опасной зоны. До 20 марта минАПК организует мониторинг обеспечения запасами продовольствия населенных пунктов, сообщение с которыми может быть нарушено из-за паводка. В свою очередь минздрав проверит наличие лекарств, а в больницах будет установлено круглосуточное дежурство специалистов.

Кроме того, управление автодорог до 25 марта должно заключить договоры на взрывание льда у мостов, чтобы обезопасить их в период ледохода. Следить за состоянием сооружений будут бригады инженерно-технических работников.

Все эти вопросы будут подняты на заседании комиссии кабмина по предупреждению и ликвидации ЧС, которое должно состояться в конце февраля.

Стоит напомнить, что в прошлом году половодье было ранним и обильным, доставив массу хлопот.

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