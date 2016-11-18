Екатеринбуржцев в Заречном оставили без водыСегодня в 13:51
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Из-за коммунального ЧП.
Вечером 8 февраля 30 многоквартирных домов в екатеринбургском микрорайоне Заречный остались без холодного водоснабжения из-за серьезной коммунальной аварии.
7 февраля на сетях "Водоканала" произошел порыв на трубопроводе большого диаметра в районе улицы Труда. Водоснабжение многоэтажек на улицах Черепанова, Бебеля, Готвальда, Опалихинская и социальных объектов запустили по резервной схеме, но спустя сутки лопнула и эта труба. ХВС жилых домов отключили без предупреждения управляющей организации, сообщили "Уралинформбюро" в УК "Верх-Исетская"
Только сегодня от поставщика пришла официальная телефонограмма о понижении давления при подаче холодной воды в дома. Сейчас вода есть только на первых этажах зданий - то есть это уже прекращение подачи ресурса, отмечают специалисты УК.
По информации "Водоканала", в лучшем случае ремонт завершится вечером 10 февраля, тогда как по нормативным документам расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах данного вида составляет 18 часов.
Ситуация осложняется тем, добавляют в аварийно-диспетчерской службе УК "Верх-Исетская", что в Заречном водоснабжение 11 многоквартирных домов осуществляется с помощью бойлеров. Соответственно, у жильцов этих зданий уже больше 15 часов нет ни холодной, ни горячей воды.
По данным на утро 9 февраля екатеринбуржцам была предоставлена лишь одна полупустая цистерна с питьевой водой около дома №18 по улице Черепанова,18. Хотя по закону в случае прекращения водоснабжения орган местного самоуправления городского округа обязан в течение суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем ее подвоза. Проблему с цистернами обещают решить в ближайшие часы.
По окончании ремонта екатеринбуржцы хотят узнать, почему ни магистраль, ни резервный трубопровод не были готовы к уральской зиме, и кто понесет ответственность за коммунальное ЧП.
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