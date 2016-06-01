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Более 550 уральцев "застолбили" бесплатный гектар на Дальнем Востоке09 февраля в 19:13

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Подав заявки.

Более 550 уральцев направили заявки на получение бесплатной земли в рамках закона о "дальневосточном гектаре". Сначала участки раздавали жителям региона, а 1 февраля 2017 года такая возможность появилась у всех россиян.

По данным на 9 февраля, больший интерес проявили свердловчане, подавшие 199 заявки. На втором месте оказались жители Югры (104), на третьем – тюменцы (70). С Южного Урала и Ямала в Минвостокразвития РФ поступило 50 и 40 заявок соответственно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. Из Курганской области получить гектар захотели 8 человек, из Пермского края - 84.

Всего на получение участка претендуют более 50 000 россиян. Наибольшим спросом наделы пользуются у жителей Приморского края, Республики Саха и Сахалинской области.

Ранее по теме:
Уральцы прошли мимо бесплатных гектаров на Дальнем Востоке
Свердловчан зовут на Дальний Восток за бесплатным гектаром

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