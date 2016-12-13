Виной всему OLED-дисплей.

Десятилетие с начала производства iPhone Apple отметит выпуском нового поколения самого популярного в мире смартфона. Ожидается, что в 2017 году в продажу поступит ультрасовременный гаджет с ультравысокой ценой, передает "Уралинформбюро".

5,8-дюймовый iPhone 8 оснастят сплошным OLED-дисплеем от края до края. Кнопка Home уйдет с фронтальной поверхности под экран, а боковые кнопки станут сенсорными вставками на металлической оправе по краям, отмечают источники Fast Company.

Кроме того, по некоторым данным, смартфон будет оснащен камерой, способной создавать 3D-изображения.

Стоимость гаджета, по мнению экспертов, превысит 1000 долларов. В первую очередь это связано с дороговизной самих OLED-дисплеев.

Стоит отметить, что среди новинок-2017 от Apple значится iPhone 7s в двух вариантах - с дисплеями диагональю 4,7 и 5,5 дюйма.