Рейсы отменили.

9 февраля 2017 года из-за холодов в Челябинске отменили 11 междугородних рейсов. Не доехать до Карталов, Рудного, Лисаковска, Целинного, Троицка, Уйского, Чебаркуля, Уфы, Верхнего Уфалея и некоторых других населенных пунктов, уточнили "Уралинформбюро" в диспетчерской Северного автовокзала. По остальным направлениям пассажирам советуют уточнять информацию в справочной. Пока ограничения введены на один день.

Стоит отметить, что 8 февраля областное ГУ МЧС предупредило о понижении температуры до минус 40 и рекомендовало водителям отказаться от дальних поездок. А утром 9 февраля в школах Челябинска отменили занятия 1-7 классов.