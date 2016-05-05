Он получил ноутбук.

Игорь Лукашенок из Кургана стал тринадцатым победителем акции "Онлайн-плательщик", организованной ЭК "Восток" и ЕРЦ "Прогресс".

В торжественной обстановке энергетики вручили мужчине ноутбук. Игорь Лукашенок уже давно пользуется сервисом Личный кабинет и успел по достоинству оценить его преимущества.

"Оплачивать электроэнергию и коммунальные услуги, не выходя из дома — быстро, удобно и надежно, — признался победитель. — К тому же, старший сын в этом году готовится к поступлению в вуз, поэтому получить в подарок ноутбук особенно приятно".

Следует отметить, что акция "Онлайн-плательщик" среди клиентов Энергосбытовой компании "Восток" и Единого расчетного центра "Прогресс" из числа физлиц стартовала 1 апреля минувшего года. За десять месяцев определено 13 победителей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Энергосбыта" - филиала АО "ЭК "Восток", участники акции — жители Кургана и Курганской области, которые отказались от получения бумажной версии информационного листа, своевременно оплачивают коммунальные услуги и ежемесячно передают показания приборов учета через Личный кабинет на сайте Энергосбытовой компании "Восток". Аналогичная акция проводится в Сургуте и Тюменской области.

Всем победителям вручены ценные призы.