Ученые вычислили "вещие" ночи09 февраля в 16:57
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Сны-предсказания не редкость.
Исследователи, занимающиеся изучением сновидений, назвали дни недели, когда можно увидеть вещие сны.
Неприятные видения в ночь с воскресенья на понедельник ученые рекомендуют не воспринимать всерьез - ничего плохого они не предвещают. Увиденное в ночь на среду - тоже просто яркая картинка, передает "Уралинформбюро".
А вот приснившееся со среды на четверг поможет поправить финансовое положение.
Распространенное поверье о вещих снах в ночь на пятницу работает, только если есть проблемы в личной жизни.
Сновидения, явившиеся в ночь с субботы на воскресенье, чаще всего сбываются в течение суток.
Настоящие пророчества снятся в ночь с понедельника на вторник и с пятницы на субботу. По этим снам можно расшифровать будущее самого спящего, его близких и друзей, пишет Nation News.
Объясняется подобное явление тем, что когда люди спят, мозг обрабатывает увиденное и обдуманное за день. Поэтому в сновидениях можно найти ответ на какой-либо давно мучающий вопрос.
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