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Ученые вычислили "вещие" ночи09 февраля в 16:57

Сны-предсказания не редкость.

Исследователи, занимающиеся изучением сновидений, назвали дни недели, когда можно увидеть вещие сны.

Неприятные видения в ночь с воскресенья на понедельник ученые рекомендуют не воспринимать всерьез - ничего плохого они не предвещают. Увиденное в ночь на среду - тоже просто яркая картинка, передает "Уралинформбюро".

А вот приснившееся со среды на четверг поможет поправить финансовое положение.

Распространенное поверье о вещих снах в ночь на пятницу работает, только если есть проблемы в личной жизни.

Сновидения, явившиеся в ночь с субботы на воскресенье, чаще всего сбываются в течение суток.

Настоящие пророчества снятся в ночь с понедельника на вторник и с пятницы на субботу. По этим снам можно расшифровать будущее самого спящего, его близких и друзей, пишет Nation News.

Объясняется подобное явление тем, что когда люди спят, мозг обрабатывает увиденное и обдуманное за день. Поэтому в сновидениях можно найти ответ на какой-либо давно мучающий вопрос.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
хе-хе 09 февраля в 23:25

Опять гаданья на кофейной гуще? Вредно на ночь кофе пить

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