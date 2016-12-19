За побег ребенка из тюменского детсада ответили 6 человек09 февраля в 19:09
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Отделались "легким испугом".
Прокуратура завершила проверку по факту ухода 5-летнего ребенка из детского сада №123 в Тюмени. Наказание понесли 6 сотрудников, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
Ребенок пропал 9 января во время сончаса. Обоих воспитателей не было на месте, и дети оказались без присмотра. Малыш самостоятельно оделся и вышел на улицу - домофон на входной калитке не работал. Ребенка, гулявшего одного в минус 30, заметила женщина-парикмахер. Она завела мальчика в помещение и позвонила в полицию.
Заведующая ДОУ объявила выговор своему заместителю, завхозу, воспитателю, а младшему воспитателю – замечание. Воспитатель вскоре уволилась по собственному желанию. Сама заведующая получила выговор от замглавы горадминистрации. "Досталось" также охраннику.
Детский сад расторг договор с ЧОП. На калитке забора установили видеодомофон и щеколду на случай неисправности электронного замка.
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