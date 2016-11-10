С ними будет слишком много мороки.

В Свердловской области в 2017 году уменьшится число домов, которые собирают средства на капремонт на спецсчетах. Их деньги будут перенаправлены в общий котел регионального оператора.

Это связано с ужесточением федерального законодательства. По новым правилам, владельцы спецсчетов должны будут вести финансовые отчеты, в которых прописывать все движения средств, назначение платежей, информацию по остаткам.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Ионин уверен, что многие активисты, организовавшие спецсчета, не справятся с дополнительной нагрузкой и откажутся от этой обузы, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что многие из существующих сейчас спецсчетов фактически "мертвые". Собственники проводят собрания, голосуют за организацию спецсчета, а дальше этого не идут - сбором средств никто не занимается. По закону если в течение года жители такого дома не смогут собрать 50% требуемой суммы, то все деньги автоматически переводятся в общий котел фонда капремонта.