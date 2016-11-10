"Капитальные" спецсчета свердловчан сольют в общий котел09 февраля в 16:53
- Текст
С ними будет слишком много мороки.
В Свердловской области в 2017 году уменьшится число домов, которые собирают средства на капремонт на спецсчетах. Их деньги будут перенаправлены в общий котел регионального оператора.
Это связано с ужесточением федерального законодательства. По новым правилам, владельцы спецсчетов должны будут вести финансовые отчеты, в которых прописывать все движения средств, назначение платежей, информацию по остаткам.
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Дмитрий Ионин уверен, что многие активисты, организовавшие спецсчета, не справятся с дополнительной нагрузкой и откажутся от этой обузы, передает "Уралинформбюро".
Стоит добавить, что многие из существующих сейчас спецсчетов фактически "мертвые". Собственники проводят собрания, голосуют за организацию спецсчета, а дальше этого не идут - сбором средств никто не занимается. По закону если в течение года жители такого дома не смогут собрать 50% требуемой суммы, то все деньги автоматически переводятся в общий котел фонда капремонта.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:59
В Прикамье школьник пытался покончить с собой
После разговора с директором.Сегодня в 19:43
Медведев нашел Басаргину новую работу
В Ространснадзоре.Сегодня в 19:32
Школьники из екатеринбургского Академического отправились за знаниями в Сочи
При поддержке "Реновы".Сегодня в 19:14
Делом Новикова-Шилиманова займется следственный комитет
Вместо полиции.Сегодня в 18:52
Студенты записали УрФУ в аутсайдеры
Второй год подряд.Сегодня в 18:46
Южноуральскому УФАС пришлась "не по размеру" обувь на 6 миллионов
Закупленная Фондом соцстраха.Сегодня в 18:34
На Среднем Урале просрочка по автокредитам выросла на треть
До 2,8 миллиарда.Сегодня в 18:33
Биатлонистку Глазырину сняли с чемпионата мира
Из-за допинг-скандала.Сегодня в 18:29
Пермяк получит 15 000 евро за не оказанную в СИЗО медпомощь
Ему требовалась срочная операция.Сегодня в 18:20
В Магнитогорске азартный экс-полицейский присвоил 800 тысяч
Его осудили.Сегодня в 18:17
Половину екатеринбургских первоклассников записали в "чужаки"
Горобраз грозит полицией.Сегодня в 18:10
Югорчанину дали 20 лет за двойное убийство
Вердикт вынесли присяжные.Сегодня в 18:06
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга закрывают пригородные кассы
В западном крыле.Сегодня в 18:03
На Южном Урале депутата заподозрили в присвоении миллиона
Денег лишилась 87-летняя ветеран ВОВ.Сегодня в 17:56
В свердловском ЗакСо не видят причин наказывать Карапетяна
Лишенного прав за пьяную езду.
-
10 ноября 2016 в 11:58
Екатеринбургская четырехэтажка посыпалась после капремонта
Снова отличился "Линкор".24 августа 2016 в 09:52
Капремонт с поправкой на культуру
Обойдется области в миллиард.02 июня 2016 в 18:55
Капремонт домов в Нефтеюганске ускорится
Если пересмотрят сроки согласования документов.11 марта 2016 в 19:43
Прошлогодние капремонты на Среднем Урале доделают к июлю
Работы - выше крыши.04 февраля 2016 в 13:28
Брешь в свердловском бюджете могут закрыть взносами на капремонт
Население негодует.21 декабря 2015 в 09:55
Андрей Чибис требует скорейшей отставки главы свердловского Фонда капремонта
За саботаж.21 июля 2015 в 13:20
Свердловчане накопили на капремонт 2,6 миллиарда рублей
Осталось насобирать еще 1 миллиард.07 октября 2014 в 18:23
В 2015 году на Среднем Урале капитально отремонтируют 1205 многоэтажек
К работам приступят в мае.27 августа 2014 в 18:11
Свердловчане завели почти 300 банковских "копилок" на капремонт
Ещё 167 спецсчетов открыто в спецфонде.13 августа 2014 в 13:59
Свердловчане завели 47 "копилок" на капремонт в банках
Времени для подачи заявок почти не осталось.
Главные новости
- Сегодня в 18:33Биатлонистку Глазырину сняли с чемпионата мира
- Сегодня в 18:17Половину екатеринбургских первоклассников записали в "чужаки"
- Сегодня в 17:20Под Челябинском поезд снес грузовик - погиб водитель
- Сегодня в 17:09В Прикамье педофил сел пожизненно за убийство 11-летней падчерицы
- Сегодня в 16:15Мощнейшая в мире турбина УТЗ готова к отправке в Москву
Аналитика
Марш прощания с компьютером
Исполняется с печалью.
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.