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Каменским новостройкам обеспечили надежное электроснабжение09 февраля в 17:32

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Запитав от двух подстанций.

Энергетики Восточных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" завершили работы по подключению к электросетям двух многоквартирных домов в поселке Мартюш (Каменский городской округ). Оба здания строятся по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Специалисты установили блочную комплектную двухтрансформаторную подстанцию суммарной мощностью трансформаторов 500 киловольт-ампер, а также смонтировали более 500 метров линий электропередачи классом напряжения 0,4 кВ в кабельном исполнении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала.

Для надежного электроснабжения построена двухцепная ЛЭП 10 киловольт протяженностью более 300 метров. Предусмотрено и питание новостроек от двух источников - подстанции 110/10 кВ "Бирюза" и подстанции 110/10 кВ "Мартюш". Это позволит обеспечить основное и резервное электроснабжение зданий в объеме более 130 киловатт.

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