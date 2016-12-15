На Среднем Урале "капитальных" подрядчиков вгоняют в долги09 февраля в 17:07
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Не расплачиваясь с ними за работу.
Свердловский фонд капитального ремонта до сих пор не расплатился с рядом подрядчиков за уже выполненные работы. Об этом министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов рассказал на заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике в ЗакСо. По его словам, сейчас примерно 250-300 многоквартирников, обновленных в 2016 году, находятся в процессе приемки. Из-за этого многие организации испытывают серьезные финансовые трудности.
Зачастую приемка затягивается из-за того, что подрядчики не могут правильно подготовить документы, подтверждающие проведение работ. Вторая проблема - недостаточное число специалистов в штате регоператора, которые задействованы в приемке. Сотрудники физически не могут объехать все объекты, передает "Уралинформбюро".
Стоит добавить, что фонд капремонта расплачивается с подрядчиками по факту выполненных работ. Никаких авансовых платежей для них не предусмотрено. При этом 1% от суммы контракта не перечисляется в течение 5 лет, пока действует гарантия. Если за это время вскроются какие-либо недостатки и компания откажется их устранять, то фонд сможет нанять другого подрядчика.
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