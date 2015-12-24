Топ-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:27
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По версии "Уралинформбюро".
1. "Мартен, ты - свинья!"
Скандалом завершилась первая гонка (смешанная эстафета) чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Российские биатлонисты Антон Шипулин и Александр Логинов отказались пожимать руку Мартену Фуркаду на цветочной церемонии. Француз после этого демонстративно покинул подиум, не дождавшись награждения россиян.
Поводом для бойкота стало поведение Фуркада на трассе. Во время смены этапов он подсек Логинова и тот рухнул на снег. А в финишном створе француз перекрыл "коридор" уже Шипулину.
В результате комментировавший церемонию награждения биатлонистов Дмитрий Губерниев во всеуслышание заявил: "Матрен, ты - свинья!"
2. В смерти Пушкина виновата погода
8 февраля 1837 года на окраине Санкт-Петербурга состоялась дуэль между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом. Немаловажную роль в судьбе великого поэта сыграла погода, чтобы подтвердить это "Яндекс" составил метеорологическую модель того дня.
3. Эхо далекой войны
В Белграде обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны. Боеприпас в центре города обнаружили в ходе строительных работ на правом берегу реки Сава. Власти решили уничтожить снаряд на месте. Горожан в полукилометровой зоне попросили закрыть шторы и жалюзи и отойти от окон, а движение транспорта приостановили.
4. Лучший подарок Джеки Чану
40-летие команды каскадеров Джеки Чана отметили в эфире китайской передачи Ace vs Ace. Актер пришел в студию с новым составом своей группы. Пока он смотрел трогательное видеообращение каскадеров первых поколений, герои ролика вышли на сцену и выстроились за спиной Джеки Чана, позади юных коллег.
Досмотрев фильм, артист начал благодарить всех, помогавших ему с постановкой трюков: "Хоть я и получил Оскара за заслуги в кинематографе, это награда всем нам". На словах о том, что на смену стареющим каскадерам приходят молодые, повернулся к стоящим за его спиной и увидел там старых друзей. Трогательное видео завершается всеобщими объятиями и слезами радости.
5. Зимние забавы
Котики, еноты и панды сдают позиции перед выдрами в ми-ми-мишных видеоклипах. Сами посудите, разве можно не залюбоваться тем, как этот зверек катается со снежной горы?
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