Федор Конюхов побил "японский" рекорд09 февраля в 18:11
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Длительности полета на тепловом аэростате.
Экспедиция знаменитого путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло поставила новый мировой рекорд по продолжительности беспосадочного путешествия на тепловом аэростате с объемом оболочки 10 тысяч кубометров. Команда уже провела в воздухе более 51 часа, полет продолжается. Сейчас воздушный шар находится в Саратовской области недалеко от границы с Казахстаном.
Предыдущий мировой рекорд 1 февраля 1997 года установили японские воздухоплаватели. Мичио Канда и Хиразуки Такезава провели в небе без посадки 50 часов 38 минут.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", экспедиция Конюхова - Меняйло стартовала с аэродрома в Рыбинске 7 февраля 2017 года. К настоящему моменту путешественники преодолели по воздуху 1011 километров. На земле их сопровождает группа поддержки.
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