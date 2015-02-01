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Федор Конюхов побил "японский" рекорд09 февраля в 18:11

Длительности полета на тепловом аэростате.

Экспедиция знаменитого путешественника Федора Конюхова и Ивана Меняйло поставила новый мировой рекорд по продолжительности беспосадочного путешествия на тепловом аэростате с объемом оболочки 10 тысяч кубометров. Команда уже провела в воздухе более 51 часа, полет продолжается. Сейчас воздушный шар находится в Саратовской области недалеко от границы с Казахстаном.

Предыдущий мировой рекорд 1 февраля 1997 года установили японские воздухоплаватели. Мичио Канда и Хиразуки Такезава провели в небе без посадки 50 часов 38 минут.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", экспедиция Конюхова - Меняйло стартовала с аэродрома в Рыбинске 7 февраля 2017 года. К настоящему моменту путешественники преодолели по воздуху 1011 километров. На земле их сопровождает группа поддержки.

Ранее по теме:
Федор Конюхов полетел за новым рекордом

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ага 09 февраля в 23:19

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