Перевезенных по льготной цене.

Екатеринбургские перевозчики начали подавать в отношении мэрии иски в Арбитражный суд, требуя компенсацию за перевезенных школьников и студентов. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике в ЗакСо рассказал председатель комитета по транспорту горадминистрации Игорь Федотов, передает "Уралинформбюро". Сумму исковых требований чиновник не уточнил.

Ранее перевозчики "трясли" с мэрии деньги за перевезенных пенсионеров. Многим уже удалось получить положительные решения. Так, ООО "Автобусный центр" выиграло иск на 1,8 миллиона рублей, ООО "Форт-транс" отсудило более 22 миллионов, ООО "Урал-авто" - почти 600 тысяч, ООО "Уралтрансгрупп" - более 15 миллионов.

По данным Федотова, сейчас с учетом всех льгот средняя стоимость билета в общественном транспорте составляет 18,5 рублей при максимальном тарифе в 28 рублей.

Перевозчики заявляют, что из-за отсутствия компенсаций вынуждены экономить на безопасности пассажиров, используя дешевые масла и резину. Кроме того, у них растут долги за бензин.

Федотов высказался и по поводу отмены ряда дублирующих маршрутов с 1 июля 2017 года. Он заявил, что точное их число пока неизвестно. По его словам, специалисты при вынесении решения будут ориентироваться на разработанную транспортную схему.

Кардинально перекроить систему общественного транспорта в Екатеринбурге планировалось летом - ради спасения муниципальных перевозчиков частным пришлось бы подвинуться. Собирались отменить 113 маршрутов, введя 62 новых. После волны народного негодования "революцию" отложили до 2019 года. Но, судя по всему, ее все же проведут втихую - сейчас это декларируется как отмена дублирующих маршрутов.