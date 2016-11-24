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Иностранцев в Китае пересчитают по "пальчикам"09 февраля в 18:57

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На границе.

Въезжающим в Китай иностранцам придется проходить процедуру дактилоскопии. Такое решение принято Министерством общественной безопасности (МОБ) КНР после утверждения новых правил Госсоветом страны, сообщает "Синьхуа".

Сдавать отпечатки будут все пересекающие границу граждане других стран 14-70 лет. Исключение сделано для въезжающих в Поднебесную по дипломатическим паспортам, членов официальных делегаций, госслужащих и особых случаев, предусмотренных двусторонними соглашениями, передает "Уралинформбюро".

Первый дактилоскопический пункт откроется в аэропорту города Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун) 10 февраля 2017 года. Позже практика будет распространена повсеместно.

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