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У фонда капремонта нет денег судиться со свердловчанами09 февраля в 17:39

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Из-за долгов.

У свердловского фонда капремонта нет денег на борьбу с неплательщиками. Как заявил на заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике в ЗакСо министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов, долги населения на данный момент составляют около 1,5 миллиардов рублей. На претензионную работу с ними необходимо порядка 98 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".

По данным министра, сейчас этими вопросами в фонде занимается всего один юрист.

Стоит добавить, что по итогам 2016 года в уральской столице было обновлено почти 2 тысячи многоэтажек из 2,5 тысяч запланированных. Сумма выполненных работ оценивается в 5,2 миллиарда рублей.

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