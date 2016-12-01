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Студенты записали УрФУ в аутсайдерыСегодня в 18:52

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Второй год подряд.

Российские студенты составили собственный рейтинг университетов. "В его основе обобщенные данные с ноября 2016 года, построенные на комментариях студентов. Они оценивали наиболее значимые для себя факторы: преподавательский состав, качество лекционного материала и манеру подачи, техническое оснащение университета, коррупцию и многое другое", - пояснили авторы исследования.

Высказать похвалу или претензии своему вузу мог любой студент на сайте проекта "Типичный абитуриент". В списке оказались 87 российских университетов.

В последней пятерке с худшими оценками оказался Уральский федеральный университет. Студенты жалуются на пренебрежительное отношение и некомпетентность преподавательского состава, скучные лекции, коррупцию, плохое состояние общежития. Вуз оказывается в конце списка второй год подряд.

Наилучшие оценки учащиеся дали Московскому государственному юридическому университету им. О.Е. Кутафина. В топ-10 попали еще пять московских, два санкт-петербургских университета, по одному вузу из Новосибирска и Владивостока.

Чаще всего в положительных отзывах пишут о молодых заинтересованных преподавателях, приятной атмосфере и насыщенной студенческой жизни.

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