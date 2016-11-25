В законодательном комитете Госдумы

Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий штрафы за проезд и парковку на газонах. Инициатива была рассмотрена 9 февраля, передает "Уралинформбюро".

"Вновь, как ранее на Комитете по экологии и охране окружающей среды, прошли насыщенные дебаты. В результате документ, разработанный Заксобранием Свердловской области, мы отстояли. Нас поддержал Красноярский край и Липецкая область", - рассказал на своей странице в Facebook депутат Госдумы от Среднего Урала Максим Иванов.

Законопроект, который теперь будет рассматриваться всем составом нижней палаты парламента РФ, предусматривает для нарушителей штрафы в размере от 1000 до 5000 рублей.