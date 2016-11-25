Парковке на газонах "выписали" штраф09 февраля в 18:49
- Текст
В законодательном комитете Госдумы
Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий штрафы за проезд и парковку на газонах. Инициатива была рассмотрена 9 февраля, передает "Уралинформбюро".
"Вновь, как ранее на Комитете по экологии и охране окружающей среды, прошли насыщенные дебаты. В результате документ, разработанный Заксобранием Свердловской области, мы отстояли. Нас поддержал Красноярский край и Липецкая область", - рассказал на своей странице в Facebook депутат Госдумы от Среднего Урала Максим Иванов.
Законопроект, который теперь будет рассматриваться всем составом нижней палаты парламента РФ, предусматривает для нарушителей штрафы в размере от 1000 до 5000 рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 08:26
США замуруют на границе с Мексикой 21 миллиард долларов
Стену возведут к 2020 году.Сегодня в 08:04
В Челябинске пожарная машина раздавила иномарку
С женщиной.Сегодня в 07:54
Российских пенсионеров отпустят с "Миром"
До 1 июля 2020 года.09 февраля в 20:10
Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете ЧМ
Прервав 8-летнюю черную полосу.09 февраля в 19:56
Мэрия Екатеринбурга отсудила 12 миллионов у владельцев ТРК "Глобус"
За аренду земли под комплексом.09 февраля в 19:37
Куйвашев возглавил медиарейтинг уральских губернаторов
За январь.09 февраля в 19:15
Неизвестный мужчина надругался над школьницей в Нефтеюганске
Розыск преступника ведется 4 день.09 февраля в 19:13
Более 550 уральцев "застолбили" бесплатный гектар на Дальнем Востоке
Подав заявки.09 февраля в 19:09
За побег ребенка из тюменского детсада ответили 6 человек
Отделались "легким испугом".09 февраля в 18:57
Иностранцев в Китае пересчитают по "пальчикам"
На границе.09 февраля в 18:49
Парковке на газонах "выписали" штраф
В законодательном комитете Госдумы09 февраля в 18:42
Полуразрушенный особняк в центре Екатеринбурга не привлек покупателей
Срываются уже третьи торги.09 февраля в 18:37
На Южном Урале задержали этническую ОПГ
Торговавшую наркотиками.09 февраля в 18:31
Куйвашев нашел нового куратора программы переселения из ветхого жилья
В Минобороны РФ.09 февраля в 18:26
Екатеринбургские перевозчики "трясут" с мэрии деньги за детей
Перевезенных по льготной цене.
-
25 ноября 2016 в 13:22
Нервные автомобилисты "доехали" до Госдумы
Штрафов не избежать.16 ноября 2016 в 14:44
Прогуливающих заседания Госдумы депутатов накажут рублем
Вплоть до лишения зарплаты.10 ноября 2016 в 15:49
За 6 прогулов депутатов Госдумы лишат зарплаты
Штаны придется просиживать бесплатно.05 мая 2016 в 10:23
С "шумных" байкеров сдерут три шкуры
Увеличив штрафы за рев моторов.18 ноября 2015 в 09:49
Должников по алиментам и штрафам будут лишать прав с 15 января
По решению суда.19 октября 2015 в 17:57
В России штраф за тонировку стекол автомобилей вырастет в 10 раз
При повторном нарушении.02 октября 2015 в 09:48
Банкам дадут по рукам при начислении штрафов за просрочку ипотеки
До 20% годовых.14 мая 2015 в 08:59
В России готовы штрафовать мужчин за аборты
Которые сделали их пассии.04 марта 2015 в 08:57
Губернаторам могут дать право наказывать спекулянтов
Миллионными штрафами.02 марта 2015 в 11:22
У водителей без прав не будут отбирать автомобили
Если они забыли "корочки" дома.
Главные новости
- 09 февраля в 18:06Екатеринбуржец получил пулю в рот на остановке
- 09 февраля в 17:29"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
- 09 февраля в 16:30Во Франции прогремел взрыв на АЭС
- 09 февраля в 16:05За транспортную реформу Екатеринбурга взялась Генпрокуратура
- 09 февраля в 15:14Избиение оппонента Новикова обернулось уголовным делом
Аналитика
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.