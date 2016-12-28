Россиянам рассылают вирусные письма о долгахСегодня в 08:46
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От имени судебных приставов.
Мошенники от имени судебных приставов рассылают россиянам электронные письма с информацией о несуществующих долгах, которые нужно срочно оплатить.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФССП России, в письме содержится ссылка на вредоносный код. Текст сообщения выглядит примерно таким образом: "Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении...".
Далее приводится ссылка, при переходе на которую предлагается загрузить архивный файл с вирусом. Последний, как предупреждают специалисты, антивирусные программы не могут распознать.
В случае заражения компьютера ФССП рекомендует обращаться в правоохранительные органы.
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