От имени судебных приставов.

Мошенники от имени судебных приставов рассылают россиянам электронные письма с информацией о несуществующих долгах, которые нужно срочно оплатить.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФССП России, в письме содержится ссылка на вредоносный код. Текст сообщения выглядит примерно таким образом: "Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении...".

Далее приводится ссылка, при переходе на которую предлагается загрузить архивный файл с вирусом. Последний, как предупреждают специалисты, антивирусные программы не могут распознать.

В случае заражения компьютера ФССП рекомендует обращаться в правоохранительные органы.