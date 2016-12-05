Киприан и Иустиния защитят екатеринбуржцев от нечистиСегодня в 10:39
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Мощи привезут из Одессы.
10 февраля в Екатеринбург привезут ковчег с мощами святых Киприана и Иустинии. Его встретят в Храме-на-Крови в 17.00.
Поклонится святыне из Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря можно будет в течение пяти дней, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Фото: Екатеринбургская епархия
Традиционно святым Киприану и Иустинии молятся для защиты от нечистой силы, которую могут наслать маги, гадалки, оккультисты и экстрасенсы.
Стоит отметить, что 4 февраля в Екатеринбург прибыл чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Призри на смирение" из Введенского мужского монастыря Киева. На Урале он пробудет до конца февраля.
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