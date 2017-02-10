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"РН-Пурнефтегаз" зажег более 200 звездСегодня в 10:12

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Объединив детей и взрослых.

ООО "РН-Пурнефтегаз" подвело итоги отборочного тура корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звезды – 2017", который проводится уже в седьмой раз. На этот раз свои таланты продемонстрировали более 200 человек - вместе с родителями выступили дети.

Номера в номинациях "Хореография", "Вокал", "Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр" показывались на сцене нового Дворца культуры "Нефтяник", который НК "Роснефть" подарила Губкинскому в 2016 году.

Лучшее хореографическое выступление показала группа "A-Style" в составе Оксаны Золиной и Алисы Поляковой. Украсил концерт и народный башкирский танец "На берегу реки", который исполнила дебютантка конкурса Гузель Попова.

Победители отправятся в Краснодарский край, где в конце марта пройдет второй тур фестиваля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РН-Пурнефтегаза".

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