Ученые "породнили" 83% россиянСегодня в 10:06
- Текст
Генетически.
Порядка 83% россиян состоят друг с другом в родственных связях, пишут "Известия" со ссылкой на данные центра Genotek.
Ученые исследовали генетический материал 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, Киева. У 83% из них был выявлен как минимум один родственник из числа "подопытных", передает "Уралинформбюро".
При этом шансы найти родных в своем городе или в другом конце страны примерно равны. "Для нашей страны такая ситуация может быть обусловлена исторически: большое количество детей в послевоенные годы росли и воспитывались в детских домах, архивы уничтожались и найти родственников зачастую было трудно, а иногда и невозможно", - пояснил директор центра Genotek Валерий Ильинский.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:59
В Прикамье школьник пытался покончить с собой
После разговора с директором.Сегодня в 19:43
Медведев нашел Басаргину новую работу
В Ространснадзоре.Сегодня в 19:32
Школьники из екатеринбургского Академического отправились за знаниями в Сочи
При поддержке "Реновы".Сегодня в 19:14
Делом Новикова-Шилиманова займется следственный комитет
Вместо полиции.Сегодня в 18:52
Студенты записали УрФУ в аутсайдеры
Второй год подряд.Сегодня в 18:46
Южноуральскому УФАС пришлась "не по размеру" обувь на 6 миллионов
Закупленная Фондом соцстраха.Сегодня в 18:34
На Среднем Урале просрочка по автокредитам выросла на треть
До 2,8 миллиарда.Сегодня в 18:33
Биатлонистку Глазырину сняли с чемпионата мира
Из-за допинг-скандала.Сегодня в 18:29
Пермяк получит 15 000 евро за не оказанную в СИЗО медпомощь
Ему требовалась срочная операция.Сегодня в 18:20
В Магнитогорске азартный экс-полицейский присвоил 800 тысяч
Его осудили.Сегодня в 18:17
Половину екатеринбургских первоклассников записали в "чужаки"
Горобраз грозит полицией.Сегодня в 18:10
Югорчанину дали 20 лет за двойное убийство
Вердикт вынесли присяжные.Сегодня в 18:06
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга закрывают пригородные кассы
В западном крыле.Сегодня в 18:03
На Южном Урале депутата заподозрили в присвоении миллиона
Денег лишилась 87-летняя ветеран ВОВ.Сегодня в 17:56
В свердловском ЗакСо не видят причин наказывать Карапетяна
Лишенного прав за пьяную езду.
-
29 мая 2013 в 10:19
Россия заняла 31 место в рейтинге счастливых стран
Жители РФ много работают, мало зарабатывают и рано умирают.18 января в 14:46
Россия "наймет" NASA для изучения Венеры
Исследования займут 3 года.18 января в 10:06
Красное вино перед сном стройнит
Людей и мышей.16 декабря 2016 в 09:39
Жизнь Земле "подарили" метеориты
Синтезирующие органику.29 ноября 2016 в 09:23
Ученые открыли "антиалкогольный" ген
Который поможет в лечении зависимости.17 ноября 2016 в 14:55
Ученые составили "секс-расписание" для всех возрастов
Понедельное.15 ноября 2016 в 11:32
Ученые "слепили" из молекул на смартфоне портрет владельца
В помощь спецслужбам.07 ноября 2016 в 10:00
Без секса мужчины живут на 15 лет меньше
Доказали ученые.02 ноября 2016 в 18:09
Толстякам прописали винно-шоколадную диету
Проведя опыты на близнецах.26 октября 2016 в 08:46
Коня на скаку не остановит - женщины догнали мужчин по алкоголизму
В придачу - цирроз печени.
Главные новости
- Сегодня в 18:33Биатлонистку Глазырину сняли с чемпионата мира
- Сегодня в 18:17Половину екатеринбургских первоклассников записали в "чужаки"
- Сегодня в 17:20Под Челябинском поезд снес грузовик - погиб водитель
- Сегодня в 17:09В Прикамье педофил сел пожизненно за убийство 11-летней падчерицы
- Сегодня в 16:15Мощнейшая в мире турбина УТЗ готова к отправке в Москву
Аналитика
Марш прощания с компьютером
Исполняется с печалью.
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.