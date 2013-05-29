Генетически.

Порядка 83% россиян состоят друг с другом в родственных связях, пишут "Известия" со ссылкой на данные центра Genotek.

Ученые исследовали генетический материал 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, Киева. У 83% из них был выявлен как минимум один родственник из числа "подопытных", передает "Уралинформбюро".

При этом шансы найти родных в своем городе или в другом конце страны примерно равны. "Для нашей страны такая ситуация может быть обусловлена исторически: большое количество детей в послевоенные годы росли и воспитывались в детских домах, архивы уничтожались и найти родственников зачастую было трудно, а иногда и невозможно", - пояснил директор центра Genotek Валерий Ильинский.