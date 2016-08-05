Это спасет от болезни Альцгеймера.

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН открыли способ замедления старения клеток. Суть его заключается в приеме мелатонина, который называют "гормоном сна". Исследование было опубликовано в журнале Biochimica et Biophysica Acta.

Специалисты выяснили, что мелатонин приводит к закрытию пор в митохондриях ("электростанциях" клеток), сохраняя ферменты, и улучшает их функции. Именно сбои в их работе приводят при старении к болезни Альцгеймера и диабету, передает "Уралинформбюро".