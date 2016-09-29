Внутри страны.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает прекращения действия национального роуминга грядущим летом. Отказ от него планируется в период с июля по сентябрь 2017 года на территории всей России, заявил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.

По его словам, тарифы могут существенно отличаться только в случае, если в другом регионе абонент подключается к сети "чужого" оператора (как это происходит за рубежом). Свои предложения по снижению стоимости услуг операторы должны передать в службу во втором квартале 2017 года, передает "Уралинформбюро".



При этом отмена национального роуминга не должна привести к росту цен на сотовую связь. "Снижение тарифов на услуги связи в роуминге компенсируется возможным увеличением трафика объемов оказания услуг. В этом случае остаются в выигрыше и операторы связи, и абоненты", - цитирую Голомолзина федеральные СМИ.