"ГАЗЭКС" намерен обратиться в Генеральную прокуратуру РФСегодня в 10:55
- Текст
В связи с критической ситуацией в Кировграде.
9 февраля 2017 года в Кировграде состоялось внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности городского округа под председательством главы администрации Александра Кожевникова. В мероприятии приняли участие представители городской прокуратуры, МЧС, правоохранительных органов, АО "ГАЗЭКС", управляющих компаний, ВДПО.
Главной темой КЧС стала неблагоприятная ситуация с отравлениями угарным газом в Кировграде. Основной причиной отравлений является отсутствие тяги в дымоходе и вентиляционном канале. АО "ГАЗЭКС" неоднократно поднимало вопрос о необходимости приведения систем дымоудаления в домах Кировграда в надлежащее состояние. За проверку, прочистку и ремонт данных систем ответственны управляющие компании, которые обязаны привлекать к этим работам специализированные организации. Согласно законодательству, это необходимо делать не менее трех раз в год. Однако ситуация в лучшую сторону не меняется.
В связи с этим руководством АО "ГАЗЭКС" в настоящее время рассматривается вопрос обращения в Генеральную прокуратуру РФ, государственную жилищную инспекцию РФ, аппарат губернатора Свердловской области по факту бездействия УК Кировграда и ненадлежащего состояния дымовых и вентканалов в домах города.
1 февраля в Кировграде стартовал месячник газовой безопасности. В профилактические рейды к потребителям газа отправились специалисты газовой службы, МЧС и ВДПО. Выводы экспертов по итогам первой недели говорят о том, что системы вентиляции многоквартирных домов находятся в полуразрушенном состоянии, нуждаются в срочной прочистке и ремонте.
Кроме того, по распоряжению генерального директора АО "ГАЗЭКС" Валерия Боровикова в Кировграде началась внеочередная тотальная проверка газового оборудования в домах горожан. Специалистам предстоит проверить свыше 4 тысяч газовых водонагревателей, установленных в 161 доме. В Кировград для проведения ревизий стянуты дополнительные силы из Нижнего Тагила, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС".
Для нарушителей правил использования газа в быту будет проведен дополнительный инструктаж. В школе №1 Кировграда состоится урок газовой безопасности.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:59
В Прикамье школьник пытался покончить с собой
После разговора с директором.Сегодня в 19:43
Медведев нашел Басаргину новую работу
В Ространснадзоре.Сегодня в 19:32
Школьники из екатеринбургского Академического отправились за знаниями в Сочи
При поддержке "Реновы".Сегодня в 19:14
Делом Новикова-Шилиманова займется следственный комитет
Вместо полиции.Сегодня в 18:52
Студенты записали УрФУ в аутсайдеры
Второй год подряд.Сегодня в 18:46
Южноуральскому УФАС пришлась "не по размеру" обувь на 6 миллионов
Закупленная Фондом соцстраха.Сегодня в 18:34
На Среднем Урале просрочка по автокредитам выросла на треть
До 2,8 миллиарда.Сегодня в 18:33
Биатлонистку Глазырину сняли с чемпионата мира
Из-за допинг-скандала.Сегодня в 18:29
Пермяк получит 15 000 евро за не оказанную в СИЗО медпомощь
Ему требовалась срочная операция.Сегодня в 18:20
В Магнитогорске азартный экс-полицейский присвоил 800 тысяч
Его осудили.Сегодня в 18:17
Половину екатеринбургских первоклассников записали в "чужаки"
Горобраз грозит полицией.Сегодня в 18:10
Югорчанину дали 20 лет за двойное убийство
Вердикт вынесли присяжные.Сегодня в 18:06
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга закрывают пригородные кассы
В западном крыле.Сегодня в 18:03
На Южном Урале депутата заподозрили в присвоении миллиона
Денег лишилась 87-летняя ветеран ВОВ.Сегодня в 17:56
В свердловском ЗакСо не видят причин наказывать Карапетяна
Лишенного прав за пьяную езду.
-
01 февраля в 13:49
В Кировграде стартовал месячник газовой безопасности
Специалисты проверят 800 газовых водонагревателей.26 января в 15:36
В домах Кировграда проходят внеплановые проверки
По газовой безопасности.24 ноября 2016 в 13:26
В свердловском селе Обуховское состоялся пуск газа
События ждали почти 10 лет.17 ноября 2016 в 12:35
"ГАЗЭКС" окажет жителям уральского Бродово консультационную поддержку
Для скорейшего подключения к газовым сетям.17 октября 2016 в 15:04
Села Горноуральского городского округа переходят на голубое топливо
Друг за другом.13 октября 2016 в 10:25
Дом в Кировграде остался без газа
Из-за вмешательства в систему посторонних лиц.11 октября 2016 в 17:24
Долгожданный газ пришел новым потребителям Горноуральского городского округа
В село Лая.22 сентября 2016 в 17:34
В Кировграде пройдут проверки управляющих компаний
Ответственных за состояние дымоходов и вентканалов.15 сентября 2016 в 15:07
ЧП в Кировграде случилось из-за самовольного подключения к газу
Хотя есть вопросы и к УК.31 августа 2016 в 16:20
В Екатеринбурге прошел рейд "Нет тяги – нет газа!"
Специалисты проверили многоэтажки Октябрьского района.
Главные новости
- Сегодня в 18:33Биатлонистку Глазырину сняли с чемпионата мира
- Сегодня в 18:17Половину екатеринбургских первоклассников записали в "чужаки"
- Сегодня в 17:20Под Челябинском поезд снес грузовик - погиб водитель
- Сегодня в 17:09В Прикамье педофил сел пожизненно за убийство 11-летней падчерицы
- Сегодня в 16:15Мощнейшая в мире турбина УТЗ готова к отправке в Москву
Аналитика
Марш прощания с компьютером
Исполняется с печалью.
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.