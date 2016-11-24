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"ГАЗЭКС" намерен обратиться в Генеральную прокуратуру РФСегодня в 10:55

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В связи с критической ситуацией в Кировграде.

9 февраля 2017 года в Кировграде состоялось внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности городского округа под председательством главы администрации Александра Кожевникова. В мероприятии приняли участие представители городской прокуратуры, МЧС, правоохранительных органов, АО "ГАЗЭКС", управляющих компаний, ВДПО.

Главной темой КЧС стала неблагоприятная ситуация с отравлениями угарным газом в Кировграде. Основной причиной отравлений является отсутствие тяги в дымоходе и вентиляционном канале. АО "ГАЗЭКС" неоднократно поднимало вопрос о необходимости приведения систем дымоудаления в домах Кировграда в надлежащее состояние. За проверку, прочистку и ремонт данных систем ответственны управляющие компании, которые обязаны привлекать к этим работам специализированные организации. Согласно законодательству, это необходимо делать не менее трех раз в год. Однако ситуация в лучшую сторону не меняется.

В связи с этим руководством АО "ГАЗЭКС" в настоящее время рассматривается вопрос обращения в Генеральную прокуратуру РФ, государственную жилищную инспекцию РФ, аппарат губернатора Свердловской области по факту бездействия УК Кировграда и ненадлежащего состояния дымовых и вентканалов в домах города.

1 февраля в Кировграде стартовал месячник газовой безопасности. В профилактические рейды к потребителям газа отправились специалисты газовой службы, МЧС и ВДПО. Выводы экспертов по итогам первой недели говорят о том, что системы вентиляции многоквартирных домов находятся в полуразрушенном состоянии, нуждаются в срочной прочистке и ремонте.

Кроме того, по распоряжению генерального директора АО "ГАЗЭКС" Валерия Боровикова в Кировграде началась внеочередная тотальная проверка газового оборудования в домах горожан. Специалистам предстоит проверить свыше 4 тысяч газовых водонагревателей, установленных в 161 доме. В Кировград для проведения ревизий стянуты дополнительные силы из Нижнего Тагила, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС".

Для нарушителей правил использования газа в быту будет проведен дополнительный инструктаж. В школе №1 Кировграда состоится урок газовой безопасности.

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