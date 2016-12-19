До минус 40 градусов.

Морозы не отпустят Урал и в выходные. Синоптики обещают похолодание до минус 40 градусов ночью, метели, гололед и снежные заносы на дорогах.

В такую погоду рекомендуется отказаться от дальних поездок, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ. Для тех, кто все-таки отправится в дорогу, на трассах организованы пункты обогрева.

Населению во избежание пожаров стоит уделить повышенное внимание отопительным и электроприборам. Во всех уральских регионах сотрудники МЧС несут службу в режиме повышенной готовности.

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