Наибольший долг накопила УК "Чкаловская".

В Екатеринбурге долги обслуживающих организаций перед МУП "Водоканал" достигли 1,64 миллиарда рублей. 1,56 миллиарда из них приходится на УК, 85 тысяч - на ТСЖ. Из-за неплатежей ресурсоснабжающая организация вынуждена экономить на реконструкции сетей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", самая большая задолженность - у УК "Чкаловская" (145 миллионов рублей). За ней следует УК "Нижнеисетская" (87 миллионов) и УК "Екатеринбург" (32 миллиона). В черном списке также УК "Евразийский расчетный центр" (26 миллионов).