И варениками.

Тюменцы метят на страницы Книги рекордов России. 25 февраля жителям и гостям Тюмени предложат за сутки съесть максимальное количество пельменей и вареников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

В этот день с 11.00 до 17.00 на Цветном бульваре пройдет масштабный фестиваль "Пельмени Тюмени". Там будет организована выставка-продажа продуктов, сувениров и товаров народных промыслов. На мастер-классы по лепке пельменей ждут детей и взрослых, пройдет и конкурс на пельмень-богатырь.

Эксперты Книги рекордов России зафиксируют рекорд по количеству пельменей и вареников, съеденных в одном городе за сутки. Желающие стать причастными к достижению будут есть "хлебные уши" (так "пельнянь" переводится с финно-угорского - прим.ред.) сразу в нескольких местах: на Цветном бульваре, а также в кафе и ресторанах, в меню которых есть пельменные сеты.

Стоит отметить, что с 16 февраля по 16 марта в рамках фестиваля пельменей предприятия общественного питания Тюмени предложат клиентам специальное меню. В нем будут как классические пельмени и вареники, так и их родственники со всего света - итальянские равиоли, грузинские хинкали и квари, японские гедза, китайские цзяоцзы и прочие.

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