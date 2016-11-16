Перед поездкой.

В Тюмени таксисты стали брать плату за проезд авансом - как только пассажир сел в салон. Это связано с участившимися случаями мошенничества.

Как сообщили "Уралинформбюро" в одной из таксомоторных компаний, зачастую по приезду в нужную точку клиенты говорят, что забыли кошелек и просят подождать, пока сбегают за деньгами. А в результате пропадают. Порой водителям угрожают пистолетом или ножом, чтобы не платить за проезд.

"Брать предоплату таксисты могли всегда. Это нормальная практика. Просто раньше они этой возможностью не пользовались", - отметили в организации.

Как правило, водители не заявляют в полицию на сбежавших пассажиров - не хочется волокиты из-за 150-200 рублей. И "зайцам" все сходит с рук.

Правда, порой тюменские таксисты устраивают "самосуд": в прошлом году нескольких безденежных пассажиров измазали их зеленкой. Скандальные ролики выложили в Сеть.

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