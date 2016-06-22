×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчан кормят сыром "на постном масле"Сегодня в 15:33

  • Текст

Забракована четверть молочной продукции.

В 2016 году свердловское управление Роспотребнадзора забраковало 22,5% молочной продукции. Из 61,4 тонны проверенного товара требованиям не соответствовало 13,8 тонны. Чаще всего не соблюдаются нормативные документы и техрегламенты по качеству, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Нередко на прилавках попадается фальсификат. За 12 месяцев выявлено 74 случая подделки сливочного масла. Также эрзацами оказались 20 проб молочных консервов и 23 пробы сыра. Изготовители этой продукции использовали жиры немолочного происхождения.

Из 21 338 проб 1 639 (7,7%) не прошли по микробиологическим показателям. Еще 256 - по физико-химическим и санитарно-химическим показателям.

Санврачи провели 692 проверки изготовителей и реализаторов молочной продукции, в 318 случаях выявлены нарушения. Было составлено 2 197 административных протоколов, 12 протоколов о временном запрете деятельности и 19 о ее полном приостановлении. Кроме того выписаны штрафы на 24,2 миллиона рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Марш прощания с компьютером

Марш прощания с компьютером

Исполняется с печалью.

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

Под боком у клубного дома "Тихвинъ".

"Чистый" спирт

"Чистый" спирт

Контрафакт выдохся.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×