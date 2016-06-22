Свердловчан кормят сыром "на постном масле"Сегодня в 15:33
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Забракована четверть молочной продукции.
В 2016 году свердловское управление Роспотребнадзора забраковало 22,5% молочной продукции. Из 61,4 тонны проверенного товара требованиям не соответствовало 13,8 тонны. Чаще всего не соблюдаются нормативные документы и техрегламенты по качеству, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
Нередко на прилавках попадается фальсификат. За 12 месяцев выявлено 74 случая подделки сливочного масла. Также эрзацами оказались 20 проб молочных консервов и 23 пробы сыра. Изготовители этой продукции использовали жиры немолочного происхождения.
Из 21 338 проб 1 639 (7,7%) не прошли по микробиологическим показателям. Еще 256 - по физико-химическим и санитарно-химическим показателям.
Санврачи провели 692 проверки изготовителей и реализаторов молочной продукции, в 318 случаях выявлены нарушения. Было составлено 2 197 административных протоколов, 12 протоколов о временном запрете деятельности и 19 о ее полном приостановлении. Кроме того выписаны штрафы на 24,2 миллиона рублей.
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