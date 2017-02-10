Обязав к лицензированию.

До 1 января 2020 года детские лагеря в России должны получить лицензии на оказание услуг дополнительного образования, иначе будут закрыты. На этом настаивают авторы законопроекта, разработанного в Минобрнауки РФ, пишут "Известия".

Образовательным лицензированием охвачено лишь 40% организаций, подпадающих под действие документа. Пока лагерям достаточно разрешения на воспитательную деятельность. Нововведение сделает их более безопасными, поясняют в министерстве.

Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 января 2018 года. С этого же момента Минобрнауки, по сведениям газеты, замкнет на себе функции контроля над детским отдыхом, которые сейчас распределены между 8 ведомствами.

Подсуетиться чиновников заставила прошлогодняя трагедия, когда в карельском Сямозере из-за халатности персонала утонули 14 воспитанников летнего лагеря.

В министерстве образования Свердловской области "Уралинформбюро" сообщили, что пытаются разобраться в законопроекте, но комментировать его применительно к региону еще не готовы.