Мэрия Екатеринбурга заплатит 1,9 миллиона за копание в грязиСегодня в 15:21
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Хочет докопаться до причины.
Администрация Екатеринбурга объявила конкурс по выбору подрядчика для выявления причины загрязнения городских улиц. За исследование мэрия готова выложить 1,89 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".
Согласно документации с сайта госзакупок, победитель аукциона должен взять пробы грязи в различных районах города зимой, весной, летом и осенью.
Из-за постоянной каши на дорогах и тротуарах Екатеринбург прозвали Грязьбургом. В прошлом году мэр Евгений Ройзман дал задание ученым исследовать состав грязи, однако результаты их работы до сих пор неизвестны.
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