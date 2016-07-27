×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мэрия Екатеринбурга заплатит 1,9 миллиона за копание в грязиСегодня в 15:21

  • Текст

Хочет докопаться до причины.

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс по выбору подрядчика для выявления причины загрязнения городских улиц. За исследование мэрия готова выложить 1,89 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

Согласно документации с сайта госзакупок, победитель аукциона должен взять пробы грязи в различных районах города зимой, весной, летом и осенью.

Из-за постоянной каши на дорогах и тротуарах Екатеринбург прозвали Грязьбургом. В прошлом году мэр Евгений Ройзман дал задание ученым исследовать состав грязи, однако результаты их работы до сих пор неизвестны.

Ранее по теме:
Ученые получили "грязный заказ" от Ройзмана

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Марш прощания с компьютером

Марш прощания с компьютером

Исполняется с печалью.

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

Под боком у клубного дома "Тихвинъ".

"Чистый" спирт

"Чистый" спирт

Контрафакт выдохся.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×