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Южноуральскому УФАС пришлась "не по размеру" обувь на 6 миллионовСегодня в 18:46

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Закупленная Фондом соцстраха.

Отделение Фонда социального страхования по Челябинской области с нарушениями провело аукцион на закупку ортопедической обуви на сумму свыше 6 миллионов рублей. К такому выводу пришло региональное УФАС, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Проверка проводилась по жалобе жителя региона. Было установлено, что заказчик ортопедической обуви для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профзаболеваний не указал сведений о количестве обуви, спецдеталях, подошве и конструктивных особенностях.

Кроме того, в аукционе могли принять участие лишь субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Ни одно из двух челябинских предприятий, выпускающих ортопедическую обувь, под эти критерии не попадает.

Не было у отделения ФСС и четких требований к перечню документов, которые поставщик должен представить на этапе приемки товара - ее оформляли уже после выдачи обуви.

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