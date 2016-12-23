За неделю в Тюмени обморозились 9 человекСегодня в 16:36
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Скорая забирала их прямо с улиц.
С 6 по 9 февраля 2017 года с обморожением в больницу попали 9 жителей Тюмени. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного минздрава, медпомощь понадобилась трем женщинам и шестерым мужчинам (трое из них были пьяны).
Троих тюменцев бригады скорой забрали из дома, остальных - с улицы (неотложку вызвали неравнодушные прохожие). Госпитализация потребовалась пятерым пострадавшим.
В Екатеринбурге за это время поверхностное обморожение получили 6 человек. Госпитализация никому не потребовалась.
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