Скорая забирала их прямо с улиц.

С 6 по 9 февраля 2017 года с обморожением в больницу попали 9 жителей Тюмени. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного минздрава, медпомощь понадобилась трем женщинам и шестерым мужчинам (трое из них были пьяны).

Троих тюменцев бригады скорой забрали из дома, остальных - с улицы (неотложку вызвали неравнодушные прохожие). Госпитализация потребовалась пятерым пострадавшим.

В Екатеринбурге за это время поверхностное обморожение получили 6 человек. Госпитализация никому не потребовалась.