Влюбленные екатеринбуржцы станцуют под "Ла-Ла Ленд"Сегодня в 16:26
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И погрузятся в "Роскошное безумие".
В Екатеринбурге не теряет популярности "заморский" День святого Валентина. 14 февраля 2017 года к празднованию подключатся театры, рестораны, клубы, кинотеатры, передает "Уралинформбюро".
Вечером во вторник екатеринбуржцев ждут в музее истории Екатеринбурга. В честь праздника здесь сыграют арфовый концерт "Любовная сюита". Чувства по нотам разложит дуэт арфистки Вероники Лемишенко и солистки Свердловского театра музкомедии Ярославы Прокофьевой.
Мегапопулярный фильм-мюзикл "Ла-Ла Ленд" обыграют в одном из клубов. Джазмены и вокалистка исполнят романтические саундтреки к картине. В другом заведении концерт для влюбленных даст популярная уральская группа NEVA.
В кинотеатрах праздник отметят подборкой фильмов о любви. Например, в "Салюте" в режиме нон-стоп покажут 6 короткометражек-мелодрам. В Театре кукол пройдет традиционное дефиле "Роскошное безумие", где будут представлены сценические костюмы авторства главных художников Театра кукол и ТЮЗа.
Бронировать столики в ресторанах на "сладкую" дату пока не начали. Однако если судить по опыту прошлого года, вечером 14 февраля парочки неизбежно оккупируют заведения города. Романтический ужин обойдется екатеринбуржцам в среднем в 1,5-2 тысячи рублей. Многие заведения готовят гостям сюрпризы. Например, в одном из ресторанов намечается вечеринка счастливых знакомств, а в другом - конкурсы для тех, кто нашел свою половинку.
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