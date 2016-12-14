В Пермском крае ищут проданную матерью юную цыганкуСегодня в 14:30
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Девушка сбежала и от мужа, и из приюта.
В федеральный розыск объявлена 14-летняя цыганка, которую мать продала в пермский табор. Следователи проверяют факты из жизни девушки, описанные в СМИ. Возбуждено уголовное дело по ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).
Несколько дней назад общество всколыхнула история девушки из Ижевска, проданной матерью в жены пермским цыганам. В публикациях говорилось о том, что юная дочь стала обременять женщину и та согласилась выдать ее замуж за калым в 12 тысяч рублей. Факт продажи девочки 59.ru подтвердили в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае, куда она обращалась за помощью.
По традиции невесту-пятиклассницу "похитили" по дороге из школы и увезли в Пермь. Там сыграли свадьбу и поселили молодых с родителями 15-летнего жениха. В новой семье девушку держали в качестве прислуги, о чем она не раз жаловалась матери, но та лишь ограничивалась советами терпеть. Не выдержав такой жизни, через полгода школьница сбежала и попросила помощи у сотрудников ДПС.
Позже девушку поместили в реабилитационный центр в Перми, откуда она исчезла в январе. Есть версия, что юная цыганка подалась в Санкт-Петербург к своему интернет-знакомому, передает "Уралинформбюро".
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