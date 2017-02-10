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Редкая группа крови грозит слабоумиемСегодня в 16:10

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И инфарктами.

Обладатели четвертой группы крови склонны к слабоумию и сердечно-сосудистым заболеваниям. К такому выводу пришли ученые из медицинского колледжа при Вермонтском университете (США) после трех лет наблюдений за 30 000 человек, пишет MedikForum.

Исследование выявило связь между группой крови и склонностью к тем или иным заболеваниям. Обладатели первой группы крови оказались лучше остальных защищены от умственной деградации, так как у них снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Последние повышают вероятность возникновения проблем с памятью и развития деменции.

Кровь редкой четвертой группы отличается повышенным уровнем содержания белка, ускоряющего ее свертываемость. При этом возникает высокая вероятность тромбообразования и плохой проводимости сосудов, что в свою очередь чревато инфарктами, инсультами, а также когнитивными нарушениями и расстройствами интеллекта, передает "Уралинформбюро".

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