В скандальной сурутской спецшколе расселят мальчиков и девочекСегодня в 16:47
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Разделят детей и по возрасту.
В скандально известной сургутской спецшколе решено изменить условия содержания детей. Мальчики и девочки теперь будут жить отдельно, а встречаться исключительно во время занятий и обеда. Сейчас все воспитанники живут вместе. В будущем детей разделят и по возрастам, сообщил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.
Кроме того, в школе начнется усиленная работа с кадрами, их квалификацию будут повышать.
Ранее стало известно об изнасиловании, вымогательстве и издевательствах в учреждении. Один подросток попал в больницу с ушибами и ожогами. По этим фактам окружное СУ СКР завело три уголовных дела, передает "Уралинформбюро". Арестован 17-летний воспитанник спецшколы.
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