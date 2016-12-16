×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российских детей уберегут от нецензурных именСегодня в 16:58

Но имена-аббревиатуры останутся.

Законодательный комитет Госдумы РФ рекомендовал к принятию законопроект, направленный на борьбу со странными именами, которые с завидной регулярностью дают своим детям россияне, сообщает "Уралинформбюро".

Стремление выделить ребенка из толпы зачастую превращает его в изгоя. Работникам ЗАГСа приходится отговаривать родителей от такого шага.

Согласно документу, под запрет попадают имена, состоящие из цифровых и буквенных обозначений, числительных, символов, нецензурной лексики, а также содержащие знаки препинания, указание на ранги или должности.

Также в первоначальной версии было табу на имена-аббревиатуры, но члены комитета решили этот пункт вычеркнуть, поскольку многие имена на их основе уже прижились среди населения. Например, Владлен (Владимир Ленин) или Ким (Коммунистический Интернационал молодежи).

"Законопроект должен соблюдать баланс между правом родителей и правом ребенка на имя, которое бы не нарушало его интересы, учитывало его потребности в нормальной жизни", - подытожил председатель комитета Павел Крашенинников.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать
1 комментариев из 1 | смотреть все
орина Сегодня в 18:06

Это право родителей!Крашенинников руки прочь от семей

ответить

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Марш прощания с компьютером

Марш прощания с компьютером

Исполняется с печалью.

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

Под боком у клубного дома "Тихвинъ".

"Чистый" спирт

"Чистый" спирт

Контрафакт выдохся.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×