Российских детей уберегут от нецензурных именСегодня в 16:58
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Но имена-аббревиатуры останутся.
Законодательный комитет Госдумы РФ рекомендовал к принятию законопроект, направленный на борьбу со странными именами, которые с завидной регулярностью дают своим детям россияне, сообщает "Уралинформбюро".
Стремление выделить ребенка из толпы зачастую превращает его в изгоя. Работникам ЗАГСа приходится отговаривать родителей от такого шага.
Согласно документу, под запрет попадают имена, состоящие из цифровых и буквенных обозначений, числительных, символов, нецензурной лексики, а также содержащие знаки препинания, указание на ранги или должности.
Также в первоначальной версии было табу на имена-аббревиатуры, но члены комитета решили этот пункт вычеркнуть, поскольку многие имена на их основе уже прижились среди населения. Например, Владлен (Владимир Ленин) или Ким (Коммунистический Интернационал молодежи).
"Законопроект должен соблюдать баланс между правом родителей и правом ребенка на имя, которое бы не нарушало его интересы, учитывало его потребности в нормальной жизни", - подытожил председатель комитета Павел Крашенинников.
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Это право родителей!Крашенинников руки прочь от семейответить
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