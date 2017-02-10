Ее перевели из реанимации.

В столице Урала 6-летнюю девочку, которая выпала из окна 8 этажа, перевели из реанимации в отделение травматологии. Ей сделали операцию, и она идет на поправку.

"Врачи отмечают положительную динамику, ее жизни сейчас ничего не угрожает", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава.

ЧП произошло 6 февраля 2017 года на улице Машиностроителей. В обстоятельствах дела сейчас разбирается полиция.

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