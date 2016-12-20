В Екатеринбурге закроют движение по Горького Сегодня в 17:08
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На 8 дней.
В Екатеринбурге на 9 дней закроют движение по улице Горького от дома №55 до дома №63.
С 11 по 19 февраля 2017 года на этом участке будут прокладывать сети водоснабжения и водоотведения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.
Транспорт направят по улицам Карла Маркса, Гоголя, Малышева, Розы Люксембург, Куйбышева.
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