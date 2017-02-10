На железнодорожном вокзале Екатеринбурга закрывают пригородные кассыСегодня в 18:06
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В западном крыле.
11 февраля 2017 года на железнодорожном вокзале Екатеринбурга закроются на реконструкцию пригородные кассы в западном крыле, в тоннеле №1. Их необходимо привести в порядок к ЧМ-2018.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СвЖД, количество работающих пригородных касс в восточном крыле будет увеличено до 8. Кроме того, будут открыты два дополнительных окна внутри восточной арки, где ранее располагалась справочная служба.
Помимо стационарных касс, купить билеты по-прежнему можно через терминалы самообслуживания, на сайте ОАО "Свердловская пригородная компания", а также через мобильное приложение "Пригород".
Как сообщалось ранее, АО "РЖДстрой" объявило конкурс по выбору подрядчика для подготовки транспортного узла к ЧМ. Победителю тендера обещали 157,4 миллиона рублей. Он должен заменить системы электроосвещения, вентиляции, кондиционирования, пожарную сигнализацию, водопровод, молниезащиту и заземление. Кроме того, нужно установить в здании вокзала пассажирские лифты и павильоны для досмотра, реконструировать спуск на привокзальную площадь и снести ближайшее кафе.
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