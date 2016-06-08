Госдума отменила сроки бесплатной приватизации жилья Сегодня в 17:46
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С подачи президента.
Госдума РФ приняла поправки в Жилищный кодекс, отменяющие сроки бесплатной приватизации жилья, передает "Уралинформбюро".
Как пояснил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это решение поддержали все фракции. Законопроект также одобрили правительство и президент.
Бесплатная приватизация жилья началась в 1991 году. В последний раз ее продлевали до 1 марта 2017 года.
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