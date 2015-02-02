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Половину екатеринбургских первоклассников записали в "чужаки"Сегодня в 18:17

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Горобраз грозит полицией.

Половина новоиспеченных екатеринбургских первоклассников попали в школу по временной прописке. Причем оформлена она была накануне начала записи, заявила в эфире радиостанции "Город FM" начальник городского управления образования Екатерина Сибирцева.

"Людей, реально живущих с временной регистрацией, мало. Много их становится перед самым открытием записи в первый класс. Конечно, мы будем подключать правоохранительные органы. Но доказать, что прописка сделана с умыслом, достаточно сложно, и эти обращения в правоохранительные органы не изменят ситуацию, надо менять законодательство, но это не в наших полномочиях", - подчеркнула глава горобраза.

За 10 дней с начала записи в первые класса места закончились в 36 из 150 школ города. В основном речь идет о гимназиях и лицеях. Нет мест в большей части учебных заведений, попавших в топ-200 лучших школ России, передает "Уралинформбюро".

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