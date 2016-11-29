Пермяк получит 15 000 евро за не оказанную в СИЗО медпомощьСегодня в 18:29
- Текст
Ему требовалась срочная операция.
Правительство России выплатит жителю Перми 15 тысяч евро за не полученную им медпомощь в следственном изоляторе. Как сообщает правозащитная организация "Зона права", бизнесмен Амазасп Абрамян был задержан в феврале 2015 года. Суд неоднократно продлевал срок ареста. Между тем у мужчины было обнаружено несколько тяжелых заболеваний. Бизнесмену требовалась срочная операция.
Однако администрация СИЗО не смогла обеспечить ему конвой на период лечения и реабилитации в местной больнице. Абрамян получал только обезболивающие, которые не помогали.
В 2016 году бизнесмен подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Ответчиком выступало правительство РФ. Чиновники предложили заключить мировое соглашение с заявителем, тем самым признав нарушение Конвенции о защите прав человека, передает "Уралинформбюр".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:59
В Прикамье школьник пытался покончить с собой
После разговора с директором.Сегодня в 19:43
Медведев нашел Басаргину новую работу
В Ространснадзоре.Сегодня в 19:32
Школьники из екатеринбургского Академического отправились за знаниями в Сочи
При поддержке "Реновы".Сегодня в 19:14
Делом Новикова-Шилиманова займется следственный комитет
Вместо полиции.Сегодня в 18:52
Студенты записали УрФУ в аутсайдеры
Второй год подряд.Сегодня в 18:46
Южноуральскому УФАС пришлась "не по размеру" обувь на 6 миллионов
Закупленная Фондом соцстраха.Сегодня в 18:34
На Среднем Урале просрочка по автокредитам выросла на треть
До 2,8 миллиарда.Сегодня в 18:33
Биатлонистку Глазырину сняли с чемпионата мира
Из-за допинг-скандала.Сегодня в 18:29
Пермяк получит 15 000 евро за не оказанную в СИЗО медпомощь
Ему требовалась срочная операция.Сегодня в 18:20
В Магнитогорске азартный экс-полицейский присвоил 800 тысяч
Его осудили.Сегодня в 18:17
Половину екатеринбургских первоклассников записали в "чужаки"
Горобраз грозит полицией.Сегодня в 18:10
Югорчанину дали 20 лет за двойное убийство
Вердикт вынесли присяжные.Сегодня в 18:06
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга закрывают пригородные кассы
В западном крыле.Сегодня в 18:03
На Южном Урале депутата заподозрили в присвоении миллиона
Денег лишилась 87-летняя ветеран ВОВ.Сегодня в 17:56
В свердловском ЗакСо не видят причин наказывать Карапетяна
Лишенного прав за пьяную езду.
-
29 ноября 2016 в 16:00
Экс-глава минсвязи Прикамья встретит Новый год в СИЗО
Ему продлили арест.07 сентября 2016 в 19:14
Пермский суд оставил в СИЗО экс-директора краевого МФЦ
До 1 ноября.06 сентября 2016 в 20:29
Суд Прикамья не дал "замять" дело о гибели вице-спикера Заксобрания
На чем настаивали адвокаты.07 февраля в 09:52
В Нижнем Тагиле освободили членов банды Ровшана Ленкоранского
Под подписку о невыезде.06 февраля в 13:47
Пермячку будут судить за кровавую расправу
Она исполосовала ножом двух мужчин.31 января в 12:18
С виновников пожара в "Хромой лошади" требуют еще один миллион
За лечение пострадавших.30 января в 18:12
Обвиняемого в гибели 11 детей в Югре водителя оставили в СИЗО
До 3 апреля.27 января в 16:20
Облсуд оставил Соколовского в СИЗО
До 22 февраля.20 января в 11:10
В Перми водителя мусоровоза отправили за решетку за смерть пешехода
Также он заплатит компенсацию.20 января в 09:47
Пермяк до смерти запинал просившегося на ночлег гостя
Его будут судить.
Главные новости
- Сегодня в 18:33Биатлонистку Глазырину сняли с чемпионата мира
- Сегодня в 18:17Половину екатеринбургских первоклассников записали в "чужаки"
- Сегодня в 17:20Под Челябинском поезд снес грузовик - погиб водитель
- Сегодня в 17:09В Прикамье педофил сел пожизненно за убийство 11-летней падчерицы
- Сегодня в 16:15Мощнейшая в мире турбина УТЗ готова к отправке в Москву
Аналитика
Марш прощания с компьютером
Исполняется с печалью.
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.