Ему требовалась срочная операция.

Правительство России выплатит жителю Перми 15 тысяч евро за не полученную им медпомощь в следственном изоляторе. Как сообщает правозащитная организация "Зона права", бизнесмен Амазасп Абрамян был задержан в феврале 2015 года. Суд неоднократно продлевал срок ареста. Между тем у мужчины было обнаружено несколько тяжелых заболеваний. Бизнесмену требовалась срочная операция.

Однако администрация СИЗО не смогла обеспечить ему конвой на период лечения и реабилитации в местной больнице. Абрамян получал только обезболивающие, которые не помогали.

В 2016 году бизнесмен подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Ответчиком выступало правительство РФ. Чиновники предложили заключить мировое соглашение с заявителем, тем самым признав нарушение Конвенции о защите прав человека, передает "Уралинформбюр".