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Школьники из екатеринбургского Академического отправились за знаниями в СочиСегодня в 19:32

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При поддержке "Реновы".

Делегация школьников из екатеринбургского района Академический отправилась в Сочи для участия в программе центра для одаренных детей "Сириус", сообщили "Уралинформбюро" в центре информационной политики и рекламы "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС").

10-дневная смена по направлению "Наука" для успешных в учебе подростков организована при поддержке благотворительного фонда "Ренова". Школьники получат новые знания в сферах схемотехники, программирования микроконтроллеров, цифрового проектирования и печати на 3D-принтере.

Всего в 2017 году при поддержке фонда "Ренова" в Сочи побывает 100 екатеринбургских школьников. Помимо образовательных смен, которые для участников бесплатны, при поддержке благотворительного фонда в "Сириусе" будут организованы курсы повышения квалификации для педагогов из школ Академического.

Стоит отметить, что центр "Сириус" открыт образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России одаренных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.

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